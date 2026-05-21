Un Posto al Sole, spoiler 21 maggio 2026: Alberto porta Anna in ospedale, Rosa rivede Pino e…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 21 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Alberto ha provato per l’ennesima volta a contattare Anna si renderà conto che la ragazza è in pericolo e si precipiterà a casa sua con la speranza di riuscire a salvarla.

Spoiler Un posto al sole 21 maggio 2026: Serena si sente in colpa e chiama la madre, Pino e Rosa complici

Palladini porterà immediatamente Anna in ospedale e in preda alla preoccupazione non penserà a nulla, nemmeno al fatto che la situazione potrebbe far venire a galla la loro segreta storia d’amore. Maurizio ha smesso di farsi sentire e Manuela non potrà fare a meno di chiedersi cosa sia successo.

Serena si sentirà responsabile dell’allontanamento dell’uomo, in preda al senso di colpa deciderà di chiamare la madre per scoprire cosa sia successo davvero tra lei e Maurizio in passato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa incontrerà Pino e la loro complicità sembrerà essere quella che avevano quando stavano insieme.