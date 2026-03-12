Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio? Ex dama svela: “Sarebbe una minestra riscaldata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Lei a Uomini e Donne continua a fare i conti con una delusione dietro l’altra, si era innamorata di Mario Lenti ma lui non ha voluto saperne di concederle una possibilità.

Il cavaliere ha sempre ribadito di provare affetto nei suoi confronti, ma solo come amica, dopo tanti rifiuti lei ha deciso di voltare pagina. Ad oggi non ha ancora trovato la sua anima gemella ma la situazione potrebbe prendere un’inaspettata piega. Il motivo? Di recente Giorgio Manetti si è detto disposto a riprovarci con la dama torinese. Le sue intenzioni sono reali o voleva solo provocarla?

L’ex cavaliere ha sempre detto di non voler tornare in trasmissione, se davvero vorranno provare a concedersi un’altra possibilità probabilmente lo faranno fuori dal programma. Intanto un’ex dama a Casa Lollo ha detto che la Galgani fa sempre i paragoni con Giorgio perché lui l’ha fatta sentire una vera donna.

Di chi si tratta? Di Anna Tedesco, tra le varie cose ha rivelato: “Sono sicura che nemmeno Gemma tornerà con lui, sarebbe una minestra riscaldata”. Ha ricordato che in questi anni Gemma Galgani ha detto molte cattiverie contro Giorgio Manetti e questo ha segnato la fine del loro rapporto. A parer suo l’ex cavaliere provava un sentimento ma quando lei ha rifiutato di lasciare Uomini e Donne con lui ci ha messo una pietra sopra.