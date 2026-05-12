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Comune Manfredonia: “Spiaggia libera di competenza dell’Autorità di sistema”



In riferimento alle immagini e alle segnalazioni diffuse nei giorni scorsi sulle condizioni di alcuni tratti del litorale cittadino, con particolare attenzione alla spiaggia Castello durante la manifestazione sportiva svoltasi a Manfredonia, l’Amministrazione comunale ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare interpretazioni inesatte sulle competenze relative alla gestione delle aree interessate.

Le spiagge comprese tra il Molo di Levante e il tratto costiero in località Acqua di Cristo non rientrano nelle competenze operative del Comune di Manfredonia né di ASE S.p.A., ma sono affidate all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, cui spettano le attività di gestione e pulizia delle suddette aree.

L’Assessora all’Ambiente, MariaRita Valentino, ha dichiarato:

“È importante che i cittadini siano correttamente informati sulle competenze attribuite ai diversi enti, affinché non si generi confusione o si attribuiscano responsabilità improprie. La cura del litorale richiede collaborazione istituzionale e un impegno condiviso tra tutti i soggetti coinvolti.”

Nonostante l’assenza di competenza diretta sull’area interessata, ASE S.p.A. ha comunque garantito il proprio supporto operativo durante la manifestazione sportiva, mettendo a disposizione contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel corso dell’evento e collaborando alle attività di conferimento.

“ASE svolge quotidianamente un lavoro prezioso per la città, spesso in contesti complessi caratterizzati da competenze suddivise tra più enti”, ha aggiunto l’Assessora Valentino. “Proprio questa frammentazione, negli anni, ha contribuito a determinare criticità evidenti lungo diversi tratti del litorale libero.”

Per il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca:

“L’Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte con senso di responsabilità, favorendo il dialogo e la collaborazione con tutti gli enti competenti. Il decoro urbano, la tutela del mare e la valorizzazione del nostro litorale rappresentano obiettivi comuni che richiedono chiarezza, cooperazione e responsabilità condivise.”

L’Amministrazione comunale conferma, infine, la volontà di mantenere alta l’attenzione sul tema della tutela e del decoro delle spiagge cittadine, promuovendo ogni utile sinergia istituzionale affinché ciascun soggetto competente possa contribuire in maniera efficace alla cura del territorio.