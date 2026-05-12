Grande fratello, Omer Elomari e Rasha Younes si sono lasciati: il comunicato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore. In queste ore, una coppia nata nella scorsa edizione del reality show è tornata prepotentemente alla ribalta. Rasha Younes e Omer Elomari hanno annunciato la decisione di separare le loro strade. Una rottura che non arriva come un fulmine al ciel sereno a causa delle molteplici indiscrezioni che annunciano venti di crisi nella coppia da ormai diverse settimane. Proprio l’ex finalista del Grande fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha annunciato la fine della storia con Rasha Younes. Nel comunicato, Omer Elomari ha scritto le seguenti parole: “Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. E’ finita.”

Grande fratello, Omer Elomari ha annunciato la rottura da Rasha Younes

Omer Elomari ha annunciato la rottura da Rasha Younes, che aveva conosciuto nella casa del Grande fratello 2025. Solo nella giornata di ieri, l’imprenditore siriano era letteralmente esploso sui social contro coloro che avevano messo in giro false dicerie sul suo conto. L’uomo aveva pubblicato un lungo comunicato su Instagram dove aveva annunciato azioni legali. Omer aveva scritto: “Qualsiasi dichiarazione falsa, diffamatoria, lesiva nei miei confronti pubblicata sui social media o su qualsiasi altra piattaforma pubblica potrà comportare l’avvio di azioni legali nei confronti dei responsabili in conformità con le leggi vigenti.”