Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: come ha reagito la dama

Molti anni fa Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno avuto una relazione a Uomini e Donne che ha fatto non poco discutere. Lei aveva perso totalmente la testa per lui e per molto tempo non è riuscita a voltare pagina quando la loro frequentazione è giunta al capolinea.

L’ex cavaliere ai tempi si era detto pronto a lasciare il programma con la dama torinese, lei però per farlo pretendeva importanti dimostrazioni, come sentirsi dire da lui che la amava. Tanti sono stati gli alti e bassi nel loro rapporto, alla fine si sono detti definitivamente addio. Giorgio Manetti ha abbandonato Uomini e Donne da diversi anni, Gemma Galgani invece continua a cercare l’amore nel dating show.

Giorgio Manetti pronto a riprovarci con Gemma Galgani? Qual è stata la reazione della dama di Uomini e Donne

In una recente intervista concessa a Eva 3000 l’ex cavaliere ha fatto sapere di aver cambiato idea, a distanza di anni vorrebbe riprovarci con la dama torinese. Tra le varie cose ha detto: “Torna con me Gemma. In Tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”.

Giorgio Manetti è stato il grande amore di Gemma Galgani, come ha reagito lei quando ha scoperto che lui vorrebbe concedere un’altra possibilità al loro rapporto? Stando a quanto ha rivelato Lorenzo Pugnaloni la dama sarebbe rimasta sorpresa e scioccata perché l’ex cavaliere aveva sempre detto il contrario. Lei si sta chiedendo se quella del ‘Gabbiano’ sia stata solo una battuta, se voglia solo attirare un po’ l’attenzione o se sia davvero sincero. Al momento quindi è molto confusa ma non è escluso che Maria De Filippi lo inviti a Uomini e Donne per un confronto.