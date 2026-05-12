Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna alla carica con Gemma: “Rivediamoci, chissà che potrà succedere”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In occasione del suo 70esimo compleanno Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo e tra le varie dichiarazioni si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni su Gemma Galgani.

Sono passati ormai molti anni dal loro addio a Uomini e Donne, lui non fa parte del dating show di Maria De Filippi da tanto tempo e non sembra essere assolutamente intenzionato a tornare nel programma. Per la dama torinese il loro è stato un grandissimo amore che ha fatto davvero fatica a dimenticare. La loro ‘relazione’ sembrava ormai del tutto archiviata ma potrebbe non essere così.

Giorgio Manetti fa una nuova proposta a Gemma Galgani: l’ex cavaliere vorrebbe rivederla

Nelle ultime settimane più volte l’ex cavaliere ha detto che non gli dispiacerebbe rivedere la sua vecchia fiamma, lei però pubblicamente non ha replicato. Nella nuova intervista ha fatto una proposta a Gemma Galgani, queste le sue parole: “Rivediamoci per un caffè, potrei fare una capatina a Saint-Vincent. Chissà che potrà succedere“.

Giorgio Manetti riferendosi alla dama ha aggiunto: “Se non esce da quello studio, non troverà mai l’amore“. Lui pensa che dovrebbe uscire dal personaggio che si è creata e mostrare la vera Gemma per poter incontrare la persona giusta. Potrebbe essere lui? Lei deciderà di incontrarlo fuori da Uomini e Donne?