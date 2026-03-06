Uomini e Donne, nuovo forfait per Gemma Galgani: Davide chiude con lei e frequenta Marina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è pace per Gemma Galgani a Uomini e Donne, dopo aver sofferto a lungo per i ripetuti rifiuti di Mario stava provando a voltare pagina ma ha dovuto affrontare un’altra delusione dopo essere uscita con Davide.

Cosa è successo? La dama era convinta che le cose stessero andando bene, lui stesso in studio ha ammesso che sono stati bene durante l’uscita ma questo non gli ha fatto cambiare idea sulla chiusura. Il cavaliere ha fatto sapere che è iperattivo e cerca una donna che sia come lui. A detta sua entrambi hanno convenuto che forse la sua iperattività non è adatta a Gemma Galgani, parole che l’hanno stupita non poco.

Gemma Galgani delusa da Davide a Uomini e Donne: perché il cavaliere ha deciso di chiudere con lei

Nello studio di Uomini e Donne la dama ha fatto sapere che non si aspettava affatto che avrebbe messo fine al loro percorso di conoscenza, per lei non era chiaro come ha detto lui. La sua decisione l’ha sorpresa, soprattutto perché qualche sera fa l’aveva definita una Wonder Woman.

Gemma Galgani ha detto che lei fa molte cose, pensa infatti che lui abbia deciso di chiudere per altri motivi, la pensano così anche gli opinionisti. Davide in studio ha ammesso: “Siamo stati bene ieri sera, ma non è scattata quell’attrazione che è scattata per Marina“, ha quindi deciso di continuare a frequentare solo la Brochetta.