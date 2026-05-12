Meteo
Mercoledì con temporali irregolari e locali grandinate
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
👉🏼 #MERCOLEDI CON TEMPORALI IRREGOLARI E LOCALI GRANDINATE
⛈️ Forte maltempo convettivo sulla Puglia per le prossime 24 ore. Forti temporali sulle zone centrali tra Brindisino e Barese, fenomeni più sparsi e localizzati sul resto della regione con temporali irregolari ma comunque di forte intensità.
⛈️ Possibili locali grandinate e raffiche di vento durante i fenomeni più intensi.
👉🏼 Mappa accumuli prossime 24 ore
Meteopuglia in Foto