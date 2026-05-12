Meteo

Mercoledì con temporali irregolari e locali grandinate

Redazione12 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 #MERCOLEDI CON TEMPORALI IRREGOLARI E LOCALI GRANDINATE

⛈️ Forte maltempo convettivo sulla Puglia per le prossime 24 ore. Forti temporali sulle zone centrali tra Brindisino e Barese, fenomeni più sparsi e localizzati sul resto della regione con temporali irregolari ma comunque di forte intensità.

⛈️ Possibili locali grandinate e raffiche di vento durante i fenomeni più intensi.

👉🏼 Mappa accumuli prossime 24 ore

Meteopuglia in Foto

Redazione12 Maggio 2026