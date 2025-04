Uomini e Donne, ‘rissa’ sfiorata tra Alessio e Valentina: dure accuse in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al centro dello studio oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi ha chiamato Alessio e Valentina e in pochissimo tempo il loro confronto ha preso una brutta piega.

Lei lo ha accusato di aver detto solo cavolate sul suo ex fidanzato e ci ha tenuto a precisare che vive dall’altra parte del mondo e non si sentono da un mese. Lui ha però manifestato la sua delusione in merito al fatto che Valentina abbia dato il suo numero di telefono ad un altro uomo.

Il cavaliere non si aspettava una simile novità dal momento che la loro frequentazione stava andando abbastanza oltre, senza giri di parole nello studio di Uomini e Donne ha anche rivelato che tra loro c’è stata intimità.

Scontro acceso tra Valentina e Alessio a Uomini e Donne: i due mettono fine alla loro frequentazione

I toni tra loro sono diventati sempre più accesi, mentre si accusavano a vicenda si sono anche recati al centro dello studio faccia a faccia, come succede durante una ‘rissa’. La dama ha fatto sapere che lei voleva solo provocare Alessio, rivelazione che il cavaliere non ha affatto gradito.

Visibilmente infastidito Alessio nello studio di Uomini e Donne ha detto: “Ma che provocazione era? Nel momento in cui avevo bisogno di fiducia e rassicurazioni tu dai il numero ad altri?” Lei ha così replicato: “Non sei una persona seria e non cerchi cose serie. Se un bugiardo e codardo, con me non volevi andare oltre“.