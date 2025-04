Uomini e Donne, Gianmarco Steri abbandona il trono? La reazione della redazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il trono di Gianmarco Steri continua a far discutere e stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web il suo percorso nel noto dating show di Maria De Filippi potrebbe giungere presto al termine. Nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione sul tronista, secondo la quale il cugino di Nadia lavorerebbe nel salone del tronista e che tra i due ci sia un accordo.

Con un ironico video gli amici di Gianmarco Steri hanno subito smentito la voce ed è arrivato anche il commento di Raffaella Mennoia. Nelle scorse ore però un’altra indiscrezioni sul tronista ha catturato non poco l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram Amedeo Venza ha fatto sapere che il tronista starebbe pensando di abbandonare il trono.

Gianmarco Steri lascia Uomini e Donne senza fare una scelta?

Tra le varie cose il noto esperto di gossip ha detto: “Fonti vicinissime mi fanno sapere che Gianmarco ha espresso la volontà di abbandonare il programma“. Ha poi rivelato qual sarebbe stata la reazione della redazione di Uomini e Donne, a detta sua starebbero provando a convincerlo a continuare il suo percorso in trasmissione.

Intanto, Deianira Marzano non ha nascosto cosa pensa del trono di Gianmarco Steri dicendo che si tratta dell’ennesimo flop del programma. Moltissimi utenti stanno commentando l’indiscrezioni sul possibile abbandono del tronista, c’è chi pensa che forse le precedenti segnalazioni non sono così infondate ed è per questo che lui starebbe pensando di andare via da Uomini e Donne senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici.