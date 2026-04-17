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La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone

Nota della consigliera del M5S Rosa Barone.

“Difendere chi richiama valori di umanità, dignità e responsabilità non dovrebbe essere oggetto di attacco, ma motivo di riflessione. Voglio esprimere per questo la mia solidarietà a Mons. Franco Moscone, dopo le polemiche per le sue parole sull’accoglienza. Le condizioni in cui vivono molti lavoratori stranieri nelle campagne del Tavoliere rappresentano una ferita aperta su cui tutti dovremmo riflettere, in primo luogo noi rappresentanti delle istituzioni. Anche i fatti più recenti sono un segnale drammatico di un disagio profondo, e richiedono interventi immediati. Accogliere e costruire percorsi di integrazione non è solo una scelta, ma una necessità che deve vedere tutti coinvolti. A Mons. Moscone e a chi, come Libera Foggia, continua a promuovere legalità, diritti e giustizia sociale, va il mio sostegno e il mio grazie”