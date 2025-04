Anticipazioni UeD, Cristina e Nadia litigano per Gianmarco: cosa è successo in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni trapelate sul web sarebbe scoppiato un acceso litigio tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Il motivo della discussione naturalmente è Gianmarco Steri, entrambe infatti stanno provando a fare breccia nel suo cuore nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo che le due si sono scontrate in modo animato Nadia Di Diodato ha preferito abbandonare lo studio di Uomini e Donne perché non si sentiva a suo agio. Lei è convinta che nei suoi confronti Gianmarco Steri sia preso solo caratterialmente e non anche fisicamente.

Nadia litiga con Cristina a UeD poi abbandona lo studio: la reazione di Gianmarco

Mentre le sue corteggiatrici litigavano furiosamente nello studio di Uomini e Donne il tronista non è intervenuto. Ma come ha reagito quando Nadia Di Diodato ha deciso di abbandonare il programma? Stando alle anticipazioni non ha fatto nulla, in molti si aspettavano che le sarebbe corso dietro ma non è stato così.

In più occasioni Gianmarco Steri ha fatto sapere che non ama queste scene, probabilmente è per questo che ha preferito non correre dietro alla corteggiatrice. Le anticipazioni di Uomini e Donne però fanno sapere che non appena Nadia Di Diodato non è tornata in studio il tronista è andato da lei per convincerla a continuare il loro percorso. La scelta è vicina? Non ci resta che attendere per saperne di più.