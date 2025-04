Anticipazioni Uomini e Donne, Cristina furiosa con Gianmarco Steri: è andata via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale è stato dedicato molto spazio al trono di Gianmarco Steri, le anticipazioni fanno sapere che Cristina è apparsa furiosa con il tronista.

Sui social Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi si sono lasciati sfuggire alcuni interessanti dettagli in merito alla nuova puntata di Uomini e Donne. Tra le varie cose hanno rivelato che Nadia ha raggiunto Gianmarco Steri in camerino, hanno fatto anche un’esterna durante la quale c’è stato un altro bacio. Anche Cristina Ferrata si è recata dal tronista in camerino, tra loro però è scoppiato un acceso litigio.

Gianmarco Steri ha occhi solo per Nadia? Cristina su tutte le furie a Uomini e Donne

Nell’ultimo periodo il tronista e Cristina si sono scontrati spesso, lei in camerino lo ha accusato di pensare a Nadia anche quando stanno insieme. Su tutte le furie la corteggiatrice si è staccata il cartellino in cui c’era scritto il suo nome e prima di andare via lo ha lanciato contro Gianmarco.

Stando alle anticipazioni Gianmarco Steri non avrebbe dato molto peso alla forte reazione di Cristina. In studio ha preferito rivolgere le sue attenzioni a Nadia Di Diodato, infatti ha deciso di ballare con lei per ben due volte. Sono in molti a pensare che la ragazza ha già fatto breccia nel suo cuore e sarà lei la sua scelta, sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.