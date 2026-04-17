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A Monte Sant’Angelo “Il sangue mai lavato” il documentario che indaga l’omicidio Marcone

In occasione dell’anniversario dell’assassinio di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso dalla mafia il 31 marzo 1995, l’Associazione Bantù di Monte Sant’Angelo, in collaborazione con il Tavolo permanente sulla legalità, organizza mercoledì 22 aprile alle ore 19:30 un evento speciale presso la Sala teatro “Don Cicco Accarrino” della Parrocchia dell’Immacolata Concezione.

La serata prevede la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato” (2025), diretto da Luciano Toriello, ricostruisce l’omicidio di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso dalla mafia il 31 marzo 1995. Il film indaga, a 30 anni di distanza, le zone d’ombra, i misteri e le lunghe battaglie giudiziarie della famiglia per ottenere giustizia.

L’evento sarà arricchito dalla preziosa testimonianza dei figli di Francesco Marcone, Daniela e Paolo, e dopo i saluti di Lucia Armillotta e Leo Rinaldi, dell’associazione Bantù, del vicesindaco, Rosa Palomba, interverranno: Luciano Toriello, regista del film, Federica Bianchi, referente di Libera Foggia, e Michele Ciuffreda, Presidente del Consiglio Comunale. La serata sarà moderata dal giornalista Gennaro Tedesco.

Un appuntamento che rappresenta per la comunità non solo un momento di memoria, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della legalità, del civismo e della cultura, continuando a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia.