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Peschici, Baia Zaiana. Barone (M5S) torna a chiedere audizione. “A distanza di un anno vogliamo capire cosa è stato fatto”

La consigliera del M5S Rosa Barone torna a chiedere in Commissione Ambiente l’audizione sulla spiaggia di Baia Zaiana a Peschici, per capire a che punto sia il confronto tra gli enti interessati, per la tutela della zona.

Nella richiesta si chiede di audire l’assessora all’Ambiente Debora Ciliento, il direttore del relativo Dipartimento dott. Paolo Francesco Garofoli, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, il Commissario del Parco Nazionale del Gargano dott. Raffaele Di Mauro, un rappresentante del WWF FOGGIA, un rappresentante di Legambiente Puglia e il presidente della Provincia di Foggia.

“È nostro dovere preservare un bene paesaggistico come quello di Baia Zaiana – dichiara Barone – da anni oggetto di abusi. Lo scorso anno, sempre su mia richiesta, si era tenuta un’audizione in cui c’era stato un confronto tra Comune di Peschici e assessorato regionale all’Ambiente. In quell’occasione era stata ribadita la necessità di un tavolo tecnico con Soprintendenza ed Ente Parco del Gargano, per capire come realizzare interventi ecocompatibili così da rendere la spiaggia accessibile e consentire l’accesso solo ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, e come ripristinare lo stato dei luoghi, purtroppo deturpato da anni di abusivismo. A distanza di 12 mesi vogliamo capire cosa è stato fatto, perchè sembra sia ancora tutto fermo, per questo ritengo utile fare il punto della situazione in Commissione. Serve un cambio di passo per tutelare uno dei luoghi simbolo della nostra regione, prima che sia troppo tardi”.