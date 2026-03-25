Uomini e Donne, nervi tesi tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno: hanno dovuto dividerli

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Tra pochi giorni andrà in onda la scelta di Sara Guadenzi a Uomini e Donne, intanto sono emersi alcuni dettagli in merito ad un confronto infuocato tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno.

Cosa è successo tra loro? Durante la puntata di ieri il corteggiatore di Sara dopo aver visto l’esterna che ha fatto con Alessio è apparso su tutte le furie e non ha fatto nulla per nascondere il suo nervosismo. Alla tronista ha detto di scegliere Rubeca e andare via con lui invece di continuare a prenderlo in giro. Ha fatto anche qualche riferimento all’amicizia tra Alessio e Ciro Solimeno, probabilmente perché anche lui crede che abbiano un accordo con la Guadenzi come è stato detto nelle ultime settimane sul web.

Matteo Stratori e Ciro Solimeno litigano dopo Uomini e Donne: Sara Guadenzi si è sentita male

In studio ieri Matteo Stratoti è apparso alquanto alterato, per tutto il tempo ha attaccato Alessio e Sara, si è innervosito anche con Ciro Solimeno. Il tronista gli ha detto di stare calmo perché non ha paura di lui, gli ha anche detto che è normale che lui risponde se viene messo in mezzo.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che la situazione non è migliorata dopo la puntata. Dietro le quinte di Uomini e Donne infatti è scoppiata una lite tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti. Questo è ciò che ha rivelato: “I due sarebbero arrivati a pochi centimetri l’uno dall’altro, tra insulti e accuse reciproche, con il rischio concreto di un contatto fisico”. A riportare la calma sarebbe stato un assistente che li ha separati per evitare che si picchiassero davvero. L’esperto di Uomini e Donne ha poi fatto sapere che Sara Guadenzi a causa della forte tensione non si è sentita bene, ciò che è successo dopo la puntata però non andrà in onda.