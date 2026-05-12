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Scuola, il Tar Puglia annulla la delibera regionale sul dimensionamento scolastico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso della Provincia di Foggia e annullato la delibera di Giunta regionale n. 1891 del 30 dicembre 2024, con cui erano state apportate modifiche unilaterali al nostro Piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2025/2026.

Prendiamo atto con soddisfazione di questa pronuncia, che riconosce le prerogative istituzionali della Provincia in materia di organizzazione della rete scolastica secondaria superiore. Il TAR ha confermato un principio che per noi era chiaro: la Regione coordina e programma, ma le scelte sui singoli istituti spettano anche alla Provincia e ogni modifica richiede motivazione e contraddittorio tra le istituzioni.

Tra le modifiche illegittime che abbiamo contestato c’era anche la fusione forzata tra l’I.I.S.S. Fazzini-Giuliani e l’I.P.E.O.A. Enrico Mattei di Vieste — una scuola storica, un istituto con convitto che forma generazioni di ragazzi nel settore alberghiero. Accorparlo senza motivazione, senza rispettare le specificità di un comune montano come Vieste, era un atto sbagliato che avremmo difeso in qualsiasi sede.

Ora il procedimento dovrà ricominciare con le garanzie che la legge prevede. Siamo pronti a lavorare con la nuova amministrazione regionale in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dei comuni del nostro territorio.

Lo scrive in una nota il sindaco di Vieste ed il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti