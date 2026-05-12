Eurovision 2026, dove vedere la diretta e lo streaming: orari e programmazione completa

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La serata che milioni di appassionati aspettano da mesi è finalmente arrivata. L’Eurovision 2026 accende le luci della Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale, un appuntamento che promette spettacolo, tensione e un’ondata di musica internazionale. L’Italia segue con trepidazione la performance di Sal Da Vinci, in gara con Per sempre sì, mentre cresce la curiosità su come seguire l’evento in diretta, quali piattaforme offriranno lo streaming e a che ora inizierà la lunga notte dell’Eurovision.

Ma dove si potrà vedere l’Eurovision 2026? Quali sono gli orari ufficiali? E come seguire l’evento anche in radio o online? Scopriamolo insieme.

Eurovision 2026: dove vedere la diretta in tv, streaming e radio

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 viene trasmessa in diretta su Rai 2, che quest’anno ospita entrambe le semifinali. La serata è disponibile anche in streaming su RaiPlay, piattaforma che permette di seguire l’evento da smartphone, tablet, smart TV e computer, con la stessa qualità della diretta televisiva. Chi preferisce l’ascolto radiofonico può affidarsi a Rai Radio 2 e RaiPlay Sound, dove la radiocronaca è affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso, mentre Martina Martorano segue l’evento direttamente da Vienna.

Per il commento televisivo torna Gabriele Corsi, ormai volto familiare dell’Eurovision italiano, affiancato da Elettra Lamborghini, al suo debutto come telecronista. Sul palco viennese, invece, a guidare la serata ci sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, scelti dall’emittente austriaca ORF per condurre l’edizione 2026.

La copertura Rai permette quindi di seguire l’evento su più piattaforme, rendendo l’Eurovision accessibile a chiunque, ovunque si trovi. Una scelta che conferma quanto la manifestazione sia ormai un appuntamento centrale nel panorama televisivo europeo.

Eurovision 2026: orari di inizio e fine della prima semifinale

La programmazione della Rai dedicata all’Eurovision 2026 inizia alle 20:15 con l’Anteprima Eurovision, un momento pensato per introdurre la serata, raccontare curiosità, mostrare le ultime immagini da Vienna e preparare il pubblico alle esibizioni. Dopo il Tg2, la diretta della prima semifinale parte ufficialmente alle 21:00, orario che rimarrà identico per tutte le serate dell’edizione.

La conclusione della semifinale è prevista intorno alle 23:15, dopo le quindici esibizioni in gara e l’annuncio dei dieci Paesi che conquisteranno un posto nella finale del 16 maggio. La durata della serata, come sempre, dipende dal ritmo delle esibizioni e dai tempi tecnici, ma la fascia oraria resta quella tradizionale dell’Eurovision.

Il calendario completo dell’edizione 2026 prevede tre appuntamenti: la prima semifinale il 12 maggio su Rai 2, la seconda semifinale il 14 maggio, sempre su Rai 2, e la finale il 16 maggio su Rai 1, che ospita l’evento conclusivo come da tradizione italiana.

Tutte le serate iniziano alle 21:00, permettendo al pubblico di seguire l’evento con continuità e senza variazioni di palinsesto.

Eurovision 2026: Paesi in gara, curiosità e la presenza italiana

L’edizione 2026 dell’Eurovision vede in gara 35 Paesi, un numero più contenuto rispetto agli anni precedenti a causa dei ritiri di Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi, che hanno scelto di non partecipare in segno di protesta contro la presenza di Israele. Una decisione che ha ridotto il numero dei concorrenti ma non l’attenzione mediatica, che resta altissima.

L’Italia è rappresentata da Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, che porta sul palco europeo il brano Per sempre sì, già molto apprezzato nelle classifiche di streaming internazionali. Pur esibendosi nella prima semifinale, l’artista è già qualificato alla finale in quanto rappresentante di uno dei Big 4, i Paesi che accedono direttamente all’atto conclusivo senza passare dalle eliminatorie.

Accanto a lui, un’altra presenza italiana arricchisce la competizione: Senhit, in gara per San Marino insieme a Boy George con il brano Superstar, una collaborazione che ha già attirato grande attenzione sui social e tra gli appassionati.