Uomini e Donne, Sara Guadenzi ha scelto Alessio: Tina Cipollari va via senza salutarla

Il trono di Sara Guadenzi a Uomini e Donne è giunto al termine, dopo aver fatto i conti con varie delusione sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella.

Nella registrazione di ieri la tronista a sorpresa ha scelto Alessio Rubeca, una decisione presa dopo che in studio è stata sfiorata la rissa tra i suoi corteggiatori. Ma cosa è successo in puntata? Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni la scelta di Sara Guadenzi non era in programma. Per tutto il tempo lei e l’amico di Ciro sono stati attaccati per aver ballato insieme più volte.

Tina Cipollari contro Sara Guadenzi e Alessio a Uomini e Donne: cosa è successo il giorno della scelta

È stata Tina Cipollari a scagliarsi contro la tronista e Alessio perché qualcosa non la convinceva, alla Sara ha deciso di lasciare la trasmissione con Rubeca. Il gesto della Guadenzi ha stupito tutti e non sembra aver ricevuto l’approvazione dell’opinionista.

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato: “Tina è uscita dallo studio e non ha neanche salutato Sara quando alla fine è uscita dallo studio con Alessio”. Quella di Sara Guadenzi è stata una scelta di cuore oppure c’era davvero un accordo con l’amico di Ciro? Intanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli inerenti alla scelta.