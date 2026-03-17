Uomini e Donne, Matteo Stratoti si è sentito preso in giro da Sara Guadenzi: parla un ex tronista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per settimane a Uomini e Donne Matteo Stratoti e Alessio Rubeca hanno corteggiato Sara Guadenzi. Gli alti e bassi non sono mancati con entrambi, nonostante le incomprensioni però è riuscita ad istaurare un forte legame con tutti e due.

Diversi sono stati i battibecchi nello studio del dating show, i corteggiatori dell’ormai ex tronista hanno addirittura sfiorato una rissa. Molti telespettatori hanno manifestato dei dubbi sul percorso di Sara Guadenzi, il suo trono è stato alquanto criticato, l’hanno anche accusata di avere un accordo con Alessio Rubeca. Qualche giorno fa il percorso della ragazza è giunto al termine, ha infatti scelto l’amico di Ciro.

La scelta di Sara Guadenzi ferisce Matteo Stratoti: cosa ha detto ad un ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista ha scelto Alessio Rubeca, una decisione che non ha certo lasciato l’altro suo corteggiatore indifferente. Il ragazzo infatti c’è rimasto davvero male perché probabilmente pensava che avrebbe scelto lui nel dating show di Maria De Filippi.

Nella sua rubrica ‘Benvenuti in Tv’ Lorenzo Pugnaloni ha ospitato Giulio Raselli, noto per aver partecipato qualche anno fa a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista. L’ex volto del programma ha fatto sapere di aver conosciuto Matteo Stratoti nel 2019 e pensa che sia davvero una persona vera, un bravo ragazzo. I due si sono sentiti dopo la scelta di Sara Guadenzi, in merito a ciò ha rivelato: “Ci è rimasto malissimo e si è sentito preso in giro nel non essere stato la scelta”.