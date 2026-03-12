Uomini e Donne, Matteo minaccia Alessio: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara Guadenzi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c’è stato uno scontro molto acceso tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti.

Entrambi stanno provando a fare breccia nel cuore di Sara Guadenzi, lei durante il suo percorso nel dating show ha affrontato diverse delusioni ma non ha ancora rinunciato alla speranza di trovare l’amore a Uomini e Donne. Come al solito Lorenzo Pugnaloni ha svelato alcune anticipazioni della nuova puntata del dating show, durante la quale è scoppiato il caos in studio.

Nervi tesi a Uomini e Donne tra i corteggiatori di Sara Guadenzi: Alessio e Matteo hanno sfiorato la rissa

La tronista è uscita in esterna con i suoi corteggiatori e con entrambi ci sono stati dei baci, atteggiamento che ha mandato Matteo su tutte le furie. In studio ha avuto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti di Alessio, lo ha anche minacciato.

Il ragazzo ha ripetuto più volta al suo rivale: “Ci vediamo fuori, tu non sai chi sono io”, la conduttrice lo ha anche richiamato per aver esagerato con Sara Guadenzi. Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che i due ragazzi hanno continuato a discutere in modo animato, Stratoti ha minacciato anche Ciro quando è intervenuto. Stando alle anticipazioni Alessio Rubeca e Matteo Stratoti sono arrivati quasi alle mani, la rissa però è stata evitata perché li hanno divisi.