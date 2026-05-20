Michelle Hunziker non teme i 50 anni: “Non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta, mi concentro…”

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Michelle Hunziker a gennaio del 2027 spegnerà 50 candeline ma il tempo per lei non sembra passare mai, con la sua incantevole bellezza infatti ammalia praticamente tutti.

Sempre solare, ironica, simpatica riesce a conquistare chiunque, da poco ha ritrovato l’amore con Giulio Berruti ed è molto felice. In un’intervista concessa al Corriere della sera si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali, in merito all’età ha detto che non teme affatto l’arrivo dei 50 anni. Già prima di compierne 40 le dicevano che la sua vita sarebbe cambiata, che si sarebbe stancata prima, solo la madre le disse che quella tra i 40 e il 55 anni è l’età più bella.

Le considerazioni di Michelle Hunziker sul tempo che passa: cosa fa per essere sempre impeccabile

Riferendosi alla sua età l’amatissima conduttrice ha svelato: “Io non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta, sento di raccogliere sempre più responsabilità, maturità, consapevolezza”.

Michelle Hunziker è consapevole del fatto che prima o poi il corpo perderà dei pezzi ma a parer suo acquisterà altre skills, lei nel frattempo si concentra sullo stile di vita salutare che incide positivamente anche sull’estetica. Ha fatto sapere che ogni tre mesi cambia attività fisica per dare nuovi stimoli al corpo. Apporta spesso dei cambiamenti anche alla sua beauty routine, in merito a ciò ha detto: “Quando sono molto stanca uso prodotti antiossidanti e Vitamina C, per lavorare sull’elasticità della pelle passo al collagene, cambio sempre”.