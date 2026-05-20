Domenica Bicincittà a Manfredonia

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BICINCITTÀ MANFREDONIA 2026

DOMENICA 24 MAGGIO SI PEDALA PER UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE, INCLUSIVA E VIVA

Il Comitato Foggia-Manfredonia porta in strada per il trentesimo anno la storica manifestazione UISP dedicata alla mobilità sostenibile, alla partecipazione e allo sportpertutti. Partenza alle ore 10.00 da Largo Diomede.

Manfredonia si prepara ad accogliere Bicincittà Manfredonia 2026, la manifestazione promossa da UISP Comitato di Foggia-Manfredonia che domenica 24 maggio 2026 porterà cittadini, famiglie, bambini, giovani e adulti a vivere insieme una mattinata all’insegna dello sport, della socialità e della mobilità sostenibile.

L’appuntamento è fissato alle ore 10.00, con partenza da Largo Diomede, per una pedalata aperta a tutte e tutti, pensata per attraversare la città con uno sguardo nuovo e condividere il valore più autentico dello sportpertutti: muoversi insieme, occupare positivamente gli spazi urbani, promuovere benessere, inclusione e senso di comunità.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Includere, innovare, rigenerare”, racconta la visione alla base dell’iniziativa: una città che pedala è una città che sceglie di essere più accessibile, più attenta all’ambiente, più vicina alle persone e capace di costruire relazioni attraverso il movimento.

Bicincittà non è una gara, ma una festa collettiva della bicicletta e della cittadinanza attiva. È un invito a riscoprire Manfredonia a ritmo lento, a vivere le strade come luoghi di incontro e partecipazione, a promuovere stili di vita sani e sostenibili.

Il ritiro dei kit sarà possibile a partire da oggi mercoledì 20 maggio, nei seguenti orari:

Mattina: ore 10.00 – 12.00

Pomeriggio: ore 17.00 – 20.00

La quota di iscrizione è di 5,00 euro.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con ASE SpA e con il patrocinio del Comune di Manfredonia e di Avis Manfredonia, oltre che con il supporto di numerose realtà partner. Per i servizi di sicurezza e assistenza sanitaria la manifestazione si avvale di PASER, Croce Rossa Italiana e Associazione Nazionale Carabinieri. Si ringrazia la Polizia Locale di Manfredonia per la gestione della viabilità.

“Pedalare insieme significa immaginare una città diversa: più sana, più inclusiva, più sostenibile e più nostra. Bicincittà è un momento di festa, ma anche un messaggio forte di partecipazione e cura degli spazi comuni” il commento di Nancy Zorretti, Presidente del Comitato UISP Foggia-Manfredonia.

Appuntamento domenica 24 maggio 2026, ore 10.00, a Largo Diomede.

Perché una città che pedala è una città che guarda avanti.