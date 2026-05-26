Fred De Palma e i Gemelli Diversi a Vieste

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Il Vieste Summer Fest torna ad accendere l’estate di Vieste con due grandi appuntamenti musicali in programma a Marina Piccola



Ad inaugurare questa nuova edizione, il 31 luglio, sarà Fred De Palma. Il 1° agosto spazio invece ai Gemelli

Diversi, protagonisti di due serate dedicate alla musica e al divertimento nel cuore della città.

«Il Vieste Summer Fest nasce da una esigenza precisa: riequilibrare i flussi turistici, calanti nella prima

settimana di agosto e allungare il picco della stagione. I risultati dello scorso anno ci hanno dato ragione.

Quest’anno consolidiamo quella strategia con scelte turisticamente consapevoli», dichiara Gaetano

Paglialonga, Assessore ai Grandi Eventi.



«Ho seguito questo progetto già lo scorso anno e ho visto da vicino quanto possa essere prezioso per la

nostra comunità e per i nostri giovani. Quest’anno, da Assessora alle Politiche Giovanili, sono ancora più

coinvolta: eventi come il Vieste Summer Fest sono occasioni di intrattenimento e momenti di aggregazione

che restituiscono ai ragazzi uno spazio di condivisione e appartenenza», dichiara Giuseppina Sementino,

Assessora ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili.



Due eventi a ingresso gratuito pensati per vivere insieme musica, emozioni ed energia, trasformando

ancora una volta Vieste in uno dei palcoscenici più attesi dell’estate.