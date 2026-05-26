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A PESCHICI FRANCESCO RENGA “LIVE ESTATE 2026”!

La Città di Peschici, mercoledì 01 luglio, alle ore 21:30 in Piazza Pertini, nell’ambito della rassegna artistica “Note di Mare” III edizione, inserita nel progetto “Embi Festival”, ospiterà FRANCESCO RENGA “LIVE ESTATE 2026”, il nuovo tour di una delle voci più potenti, estese e riconoscibili del panorama pop rock italiano.

Con oltre 40 anni di carriera e dopo aver debuttato come frontman dei “Timoria”, uno dei più influenti gruppi degli anni ’90, l’artista ha proseguito il suo percorso da solista, pubblicando 15 album, oltre 40 singoli, vendendo oltre 1 milione di copie e ottenendo 10 certificazioni di platino e 10 d’oro.

Renga vanta 11 partecipazioni al Festival di Sanremo come artista in gara, di cui 1 con i “Timoria”, conquistando 1 vittoria nel 2005, oltre ai “Premi della Critica” e ai “Premi della Sala Stampa Radio-Tv”.

Si è esibito in numerosi concerti, tra palasport, teatri e location iconiche, collezionando diverse collaborazioni e duetti di prestigio, unendo il suo talento a quello di celebrità di fama nazionale e internazionale. Nella sua discografia spiccano capolavori, dove il tema principale è l’amore in tutte le sue sfaccettature. Sul palcoscenico porterà un vero e proprio viaggio musicale, attraverso i suoi più acclamati successi di ieri e di oggi.

L’evento, con ingresso gratuito, rientra nel cartellone “L’estate Addosso” IV edizione ed è coordinato dal Comune di Peschici (Sindaco Luigi D’Arenzo), in particolar modo dal consigliere delegato agli eventi Francesco D’Arenzo, con il patrocinio della Regione Puglia e di altri Enti sovracomunali.