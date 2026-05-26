Diego Daddi pronto a diventare papà, sogna un figlio con Barbara: “Vedo il futuro con occhi nuovi”

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Dopo la fine del suo matrimonio con Elga Enardu Diego Daddi ha ritrovato l’amore con Barbara Santagati e insieme sembrano sempre più felici.

Sui social pubblicano spesso momenti che mostrano la loro quotidianità, dove appaiono molto complici e innamorati. La loro relazione è iniziata solo pochi mesi fa ma lui sogna già di allargare la famiglia, è stato lui stesso a rivelarlo in un’intervista che ha rilasciato a Eva 3000.

Diego Daddi vorrebbe avere un figlio: l’amore per Barbara Santagati gli ha fatto cambiare idea sulla paternità

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che per anni ha creduto di non volere avere dei figli. A detta sua però la vita cambia, si cresce, si vivono esperienze diverse e si incontrano persone che fanno vedere il futuro con occhi nuovi.

Diego Daddi ha ammesso che oggi non la pensa più allo stesso modo e non crede che la sua sia incoerenza ma evoluzione. Ha poi aggiunto: “Cambiare idea a volte significa semplicemente conoscersi meglio”. Lui e Barbara Santagati proveranno presto ad avere un figlio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.