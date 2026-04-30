Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella lascia Debora senza parole: lei accetta di uscire con lui dal programma

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È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c’è stato un importante colpo di scena, Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti hanno lasciato il programma insieme.

I due si sono frequentati per settimane nel dating show di Maria De Filippi, il loro rapporto ha affrontato varie turbolenze ma col tempo sono riusciti a trovare un equilibrio. Il loro percorso di conoscenza è diventato sempre più importante, al punto da decidere di godersi il loro amore fuori.

Alessio Pilli Stella sorprende Debora Bragetti a Uomini e Donne: i due decidono di uscire insieme dal programma

Le anticipazioni riportate su LolloMagazine.it rivelano che nella nuova registrazione del dating show è stato portato un pianoforte in studio. Il cavaliere ha stupito tutti suonando un romantico brano, dopodiché ha regalato una rosa a Debora e le ha detto di non volerla perdere.

Alessio Pilli Stella ha chiesto a Debora Bragetti di lasciare Uomini e Donne insieme, lei ha accettato con gioia e si sono scambiati dolci baci. È stato un momento molto romantico che però ha ferito Rosanna, la dama infatti non ha trattenuto le lacrime. Gianni Sperti l’ha abbracciata per consolarla, lei però ha preferito uscire dallo studio.