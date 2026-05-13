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VALENTINO: AL VIA GLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI LITORALI: MANFREDONIA PRONTA PER LA STAGIONE ESTIVA

Sono ufficialmente partiti gli interventi di pulizia delle spiagge ricadenti nel litorale di competenza del Comune di Manfredonia. Un’attività programmata dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato all’Ambiente, finalizzata a garantire decoro, sicurezza e piena fruibilità delle aree balneari in vista dell’avvio della stagione estiva.

Oltre alle consuete operazioni di pulizia e sistemazione degli arenili, quest’anno gli interventi interesseranno anche la raccolta e la gestione delle biomasse spiaggiate accumulate lungo la costa a seguito delle forti mareggiate che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi.

Un’azione particolarmente importante sul piano ambientale, resa possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Manfredonia nell’ambito dell’avviso promosso dalla Provincia di Foggia dedicato alla pulizia dei litorali e alla gestione sostenibile delle biomasse marine. Un contributo che consente di intervenire in maniera più strutturata ed efficace, affrontando una criticità che negli ultimi mesi ha interessato diversi tratti della costa.

“Prendersi cura del litorale significa tutelare uno dei patrimoni più importanti della nostra città — dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino —. Quest’anno, grazie al sostegno della Provincia di Foggia, possiamo intervenire non solo con le attività ordinarie di pulizia, ma anche con un’azione specifica dedicata alla rimozione delle biomasse spiaggiate, frutto delle violente mareggiate che hanno colpito il nostro territorio. È un lavoro importante sotto il profilo ambientale, del decoro urbano e dell’accoglienza turistica”.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane secondo una programmazione definita dagli uffici competenti, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e ai visitatori spiagge pulite, sicure e maggiormente fruibili.