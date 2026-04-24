Uomini e Donne, Giancarlo interrompe la conoscenza con Marina e lei si infuria: “Per me è morto”

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Gli animi come al solito si sono scaldati ieri a Uomini e Donne, in studio c’è stato un confronto tra Marina e Giancarlo e lui è apparso alquanto titubante.

I due stavano provando a conoscersi nel dating show, erano già usciti una volta insieme e lui mentre la salutava le ha rubato un bacio. La dama ci ha tenuto a precisare che non se lo aspettava, a parer suo certe cose capitano quando si crea la situazione e non così. Gli opinionisti non hanno perso l’occasione di attaccarla, sia Gianni che Tina si sono detti convinti che a lei il cavaliere non interessi affatto.

Giancarlo decide di non uscire più con Marina: la dura reazione della dama a Uomini e Donne

Il cavaliere stuzzicato dagli opinionisti non è sembrato sicuro di voler uscire ancora con Marina Brochetta, durante il loro confronto però ha deciso di voler provare a conoscerla meglio. Dopo il ballo però ha detto che era meglio chiudere.

Quando Gianni Sperti ha fatto notare alla dama che questo è il settimo due di picche che prende perché fa stancare gli uomini lei è sbottata. Riferendosi a Giancarlo ha detto: “La sua parola vale e per me è morto, fine! Non mi interessa niente della motivazione, io non sono lo zimbello di nessuno“. L’uomo ha detto che è fatto così, si chiude non c’è slancio anche dall’altra parte.