Uomini e Donne, Marina chiude con Stefano e attacca Elisabetta: “Sei perfida e cattiva”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è mai pace a Uomini e Donne, nella puntata di oggi infatti è scoppiato un nuovo scontro, questa volta tra Elisabetta Gigante e Marina Brochetta.

Cosa è successo in studio? Marina ha deciso di fare un passo indietro con Stefano dicendo che deve proteggersi. A detta sua non se la sente di vivere un’altra situazione dopo aver scoperto che il cavaliere ha sentito anche Elisabetta. Come al solito non sono mancate le velenose frecciatine da parte di Tina e Gianni, anche la Gigante ha provato ad intervenire facendo sbottare la dama.

Marina si scaglia contro Elisabetta a Uomini e Donne: scoppia la lite in studio

Visibilmente infastidita Marina ha duramente attaccato la dama con queste parole: “Tu stai zitta che sei una perfida e cattiva. Tu sei venuta qua dentro, ma non ti interessa niente di nessuno, sei venuta solo a mettere zizzania. Le persone ferite e danneggiate come te sono pericolose”.

Elisabetta Gigante nello studio di Uomini e Donne ha detto che forse il problema non è lei visto che in un mese non è successo nulla tra Marina e Stefano. Le due hanno continuato a discutere in modo animato oggi a Uomini e Donne, la dama ha poi detto a Marina Brochetta che non vedeva l’ora di liberarsi del cavaliere perché non le è mai interessato nulla di lui.