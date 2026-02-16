Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Marina: “È insopportabile questo tuo atteggiamento”, scoppia la lite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un botta e risposta al veleno tra Tina Cipollari e Marina Brochetta, il motivo? La dama ha duramente criticato l’atteggiamento della dama dopo essersi mostrata indecisa di fronte ad un nuovo cavaliere sceso per conoscerla.

Alla conduttrice l’opinionista ha detto di non gradire affatto il suo tentennare e scrutare, la dama infastidita ha detto all’uomo di non avere interesse e lo avrebbe detto per fare contenti gli opinionisti. Tina Cipollari si è detta certa che lo ha eliminato perché non le piaceva e non per fare un dispetto a loro. Marina ha però detto che avrebbe voluto più tempo per decidere.

Tina Cipollari sbotta duramente contro Marina a Uomini e Donne: scoppia un acceso scontro in studio

Infastidita dall’atteggiamento della dama Tina Cipollari le ha detto di non piangere perché era fuori luogo. Ha poi aggiunto: “Fai la voce isterica e poi piangi, è insopportabile questo atteggiamento tuo.Ti sembra bello se qualcuno ti dicesse di star capendo se c’è qualcosa di interessante? Che andate cercando?”

L’opinionista pensa che Marina Brochetta sia in cerca del trentenne pronto a corteggiarla senza fare i conti con la sua età, l’ha addirittura mandata a quel paese dopodiché è uscita dallo studio di Uomini e Donne. Ferita dalle sue parole la dama ha detto a Maria De Filippi di voler andare via perché non accetta tutto questo. A quel punto Gianni Sperti si è detto d’accordo con Tina che a parer suo ha detto la verità, rivolgendosi alla dama ha aggiunto: “Tu dovresti cercare un uomo che ti ami, non uno bello“.