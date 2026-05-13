Sport Capitanata
Foggia, ridotta la squalifica dello Zaccheria
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Foggia, ridotta la squalifica dello Zaccheria
Si riduce di una giornata la squalifica dello stadio Pino Zaccheria, che passa dalle iniziale chiusura dell’impianto per 4 giornate a 3 in seguito al ricorso presentato dal Foggia, assistito dall’avvocato Edoardo Chiacchio.
La squalifica del campo fu determinata a seguito delle intemperanze di alcuni tifosi nel derby giocato a Monopoli, quando tre persone invasero il terreno di gioco del Veneziani.
Considerando una giornata già scontata, ne restano altre due, di cui una probabilmente in Coppa Italia.