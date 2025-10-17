Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi si sono detti addio: l’annuncio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A novembre dello scorso anno Marcello Messina e Giada Rizzi avevano deciso di lasciare insieme Uomini e Donne dopo essersi frequentati per un paio di mesi.

Qualche tempo dopo erano tornati nello studio del noto dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi mostrandosi più complici e innamorati che mai. La loro storia d’amore procedeva a gonfie vele, per l’ex dama lui aveva lasciato la sua città e il suo lavoro. Stavano progettando insieme il loro futuro, avevano comprato casa e l’ex cavaliere era riuscito ad istaurare un rapporto speciale anche con i figli di Giada Rizzi. Quando ha visto un loro video a Uomini e Donne non era riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione.

Giada Rizzi e Marcello Messina amore al capolinea: l’ex dama di Uomini e Donne annuncia la rottura

Sembravano davvero affiatati ma dopo quasi un’anno d’amore gli ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di separare le loro strade. Ad annunciare la rottura è stata l’ex dama sul suo profilo Instagram, tra le varie cose ha detto: “La storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente. Non c’è un buono o un cattivo, solo due persone che hanno scoperto di essere profondamente diverse“.

Rivolgendosi ai fan Giada Rizzi ha detto di essere stata sempre vera e spontanea nel percorso vissuto a Uomini e Donne. A detta sua nel bene e nel male ha sempre mostrato il suo essere senza filtri. L’ex compagna di Marcello Messina ha poi concluso dicendo che restare in silenzio sarebbe stato più facile ma non sarebbe stata se stessa.