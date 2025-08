Marcello Messina e Giada Rizzi si sono detti addio: il gesto social dell’ex cavaliere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marcello Messina e Giada Rizzi sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e dopo un percorso vissuto insieme nel programma di Maria De Filippi sono usciti insieme dalla trasmissione.

Sui social si mostravano più complici e innamorati che mai, la loro storia d’amore infatti sembrava procedere a gonfie vele e stavano progettando insieme il loro futuro. All’improvviso però il loro rapporto ha preso una brutta piega, già nelle scorse settimana si era parlato di una presunta crisi. L’ex dama di Uomini e Donne aveva smentito, nei giorni scorsi però una storia pubblicata su Instagram non sembrava lasciare dubbi.

Cosa ha deciso Marcello Messina dopo la rottura con Giada Rizzi

Sui social l’ex dama ha fatto sapere che le storie non sempre vanno come vogliono, parole che lasciavano chiaramente intendere che la sua storia d’amore con Marcello Messina è davvero giunta al capolinea. Nelle scorse ore l’ex cavaliere ha spiazzato tutti con la sua decisione. Di che si tratta? Ha salutato i fan che fino ad ora l’hanno seguito e sostenuto e ha disattivato il suo profilo social.

L’ex cavaliere ha fatto sapere che ha bisogno di un po’ di ‘vita reale’. Anche Giada Rizzi ha rotto il silenzio sui social, ai suoi seguaci ha fatto sapere che lei invece resterà sui social e continuerà a mostrare la sua solarità come ha sempre fatto. Ha poi aggiunto: “Non c’è un giusto o sbagliato. Non c’è colpa mia o sua. C’è solo voglia di prendersi del tempo e capire“. L’addio è definitivo? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.