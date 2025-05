Uomini e Donne, Nadia furiosa con Gianmarco: lo manda a quel paese poi va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è pace per Gianmarco Steri a Uomini e Donne, nella puntata di oggi ha dovuto fare i conti con un altro scontro acceso in studio con Nadia Di Dionato.

Ieri la corteggiatrice aveva lasciato lo studio, oggi è rientrata ma con l’intenzione di mettere fine alla loro frequentazione. Il tronista ha provato ad avere un chiarimento con lei ma è stato del tutto inutile, i toni infatti si sono infuocati sempre di più. Nadia Di Dionato continua ad essere convinta che Gianmarco Steri non sia attratto da lei ma che ragioni in modo razionale perché pensa possa essere la persona giusta, però non quella che in realtà desidera. Lui ha negato ma non è riuscito a convincerla.

Nadia attacca Gianmarco Steri a Uomini e Donne: dopo la lite ha lasciato lo studio

La corteggiatrice ha anche accusato il tronista di non aver dato peso al fatto che avesse una cosa da leggergli, lui però è sbottato dicendo che non è andata davvero così. Più volte le aveva chiesto di parlare loro due e di leggergli il biglietto, anche Tina e Gianni sono intervenuti per dargli ragione. Alla ragazza hanno fatto notare che era lei troppo presa a litigare con Cristina.

Nadia Di Dionato e Gianmarco Steri hanno continuato a discutere, quando lui infastidito le ha detto che poteva andare lei ha salutato e ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. Furiosa con il tronista lo ha anche mandato a quel paese prima di uscire di scena, queste le sue parole: “Basta eh. Maria grazie di tutto veramente, è bene che finisca così. Questo è il peso che mi hai dato. Ma vattene a fare in cu**, sei proprio un cogli**e”. Questa volta tra loro è davvero finita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.