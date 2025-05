Uomini e Donne, Gianmarco Steri pronto per la scelta: quando andrà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale è stato concesso molto spazio al percorso di Gianmarco Steri. Nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sta approfondendo la sua conoscenza con Nadia Di Dionato e Cristina Ferrara ed è ormai vicinissimo alla scelta.

Durante la nuova puntata sono state mostrate le esterne fatte con le sue corteggiatrici. Nadia in occasione del compleanno del tronista gli ha fatto una sorpresa nel suo salone e gli ha regalato una loro foto. Cristina invece ha coinvolto i suoi amici per fargli una sorpresa. Stando alle anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni Gianmarco Steri ha ammesso che gli arriva più la Di Dionato. Il tronista ha sentito anche la sensibilità della Ferrara, però non gli arriva quello che lei vorrebbe.

Gianmarco Steri balla con Nadia e Cristina a Uomini e Donne poi svela quando sceglierà

Nello studio di Uomini e Donne il tronista ha ballato sia con Cristina che con Nadia, subito dopo ha ammesso di avere ormai tutti gli elementi per fare la sua scelta. Quando andrà in onda? Stando alle anticipazioni lascerà la trasmissione insieme ad una delle due corteggiatrici la prossima settimana, al momento però non è stata ancora svelata la data esatta.

In molti sono convinti che Gianmarco Steri sceglierà Nadia Di Diodato perché con lei ha un trasporto e un coinvolgimento sentimentale decisamente più evidente. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la messa in onda della scelta per scoprirlo.