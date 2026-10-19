Giovanni Grazioso, l’ex corteggiatrice Clarissa lo attacca e svela: “Vorrei essere la prima tronista bisessuale”

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Tra le corteggiatrici di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne inizialmente c’era anche Clarissa Rotelli, lui però l’ha eliminata subito perché non lo ha colpito. Intervistata da LolloMagazine lei ha fatto sapere che alla redazione aveva già detto che il tronista non l’aveva convinta, non ha apprezzato il suo atteggiamento.

L’ex corteggiatrice pensa che non sia stato educato già dalla prima puntata, quando ha detto di essere rimasto colpito solo da tre ragazze ‘scartando’ le altre senza nemmeno averle sentite parlare. Clarissa Rotelli ha avuto l’impressione che il tronista si sia un po’ montato la testa dopo Temptation Island, ha poi aggiunto: “Penso che sia lì per visibilità, per dare notorietà al suo carretto, anche perché la prima cosa che ha fatto è scendere in puntata con quel coso, quindi non so, mi puzza un po’”.

Clarissa Rotelli critica il comportamento di Giovanni Grazioso e si candida per il trono di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice ha continuato ad attaccare il tronista dicendo che al posto suo non avrebbe iniziato questo percorso a Uomini e Donne. Il motivo? Perché ha già in ballo diversi progetti e perché non sarebbe stata pronta a trovare l’amore così in fretta dopo aver chiuso una relazione lungo e importante come quella c’è stata tra lui e Sabrina.

Parlando del suo orientamento sessuale Clarissa Rotelli ha fatto sapere di essere bisessuale, ne era al corrente anche la redazione di Uomini e Donne. In merito a ciò ha ammesso che le piacerebbe moltissimo essere la prima tronista bisessuale nella storia del programma. A Lorenzo Pugnaloni ha detto: “Immaginatevi un trono con le donne da una parte e gli uomini dall’altra, che figata assurda sarebbe. Però ammetto che un po’ di paura di essere giudicata male l’avrei“.