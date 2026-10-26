Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 26 ottobre 2026: Harika fa una promessa ad Akif, Omer fa un accordo con…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì 26 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Nebahat ha bruciato i vestiti dell’ex marito ma intenderà vendicarsi ancora di Akif per il male che le ha causato tradendola. Dopo che la verità è venuta a galla lei ha deciso di mettere fine al loro matrimonio, ma sta soffrendo molto.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 26 ottobre 2026: Omer si accordo con Tayfun, nuovi battibecchi tra Sengul e Orhan

Harika si è messa nei guai dopo aver speso il denaro che Tayfun aveva affidato a Omer convinta che fosse quello di Tolga. La ragazza ha provato anche a difendersi da un ladro ed è finita in questura.

A causa della delicata situazione in cui si è ritrovata la ragazza, Akif sfrutterà la vicenda per ottenere una promessa dalla figlia di Susan, quella di comportarsi meglio. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Omer riuscirà a trovare un accordo con Tayfun per rateizzare il debito che ha accumulato con il suo creditore. Nel frattempo la situazione continuerà a non migliorare tra Sengul e Orhan, tra i due infatti nasceranno nuovi scontri tra le mura domestiche.