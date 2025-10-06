Uomini e Donne, Gloria balla con Francesco poi scoppia in lacrime: “Perché mi hai rimproverata?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Gloria al centro dello studio con Francesco ha fatto sapere che i due sono andati a cena insieme ed è scattato anche il bacio tra loro.

In studio Guido ha chiaramente detto che non li vede affatto bene insieme, pensa che lui sia totalmente diverso rispetto agli altri uomini che la dama ha frequentato a Uomini e Donne. Gloria ha fatto sapere di voler continuare la frequentazione con Francesco, anche se ha il sospetto che lui sia troppo concentrato su se stesso. Poco dopo i due hanno ballato e quando lei è tornata a sedersi non è riuscita a trattenere le lacrime.

Gloria in lacrime a Uomini e Donne dopo il ballo con Francesco: lo sfogo della dama

Vedendo la dama così turbata Maria De Filippi ha chiesto a Francesco se ha detto qualcosa di sbagliato. Gloria ha quindi detto di non aver gradito il comportamento del cavaliere perché l’ha accusata di averlo fatto passare un certo modo, però ha solo detto la verità. Visibilmente dispiaciuta ha aggiunto: “Ma perchè mi hai rimproverata? Non mi piace così con quel modo“.

Durante il suo sfogo la dama ha anche ammesso di aver riflettuto dopo la loro uscita e quando ha detto a Francesco di aver sentito gli altri baci meno intensi lui si è un po’ arrabbiato. Il cavaliere ha detto che le parole di Gloria l’hanno fatto passare per quello che non è. A quel punto lei ha detto che ha bisogno di riflettere perché non è più sicura di voler continuare a conoscerlo.