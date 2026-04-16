Uomini e Donne, acceso battibecco tra Barbara De Santi e Cinzia Paolini: si sono scontrate per Marco

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A Uomini e Donne nella puntata di ieri c’è stato un acceso battibecco tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi, il motivo? La prima non ha affatto gradito che la dama abbia mandato un messaggio a Marco.

In studio la Paolini ha raccontato che Barbara ha scritto al cavaliere poco prima della mezzanotte mentre era con lei dicendo che il suo messaggio era uno sproloquio. Lei ha trovato il gesto scortese perché non c’è una confidenza tale da inviare un messaggio a quell’ora. Cinzia Paolini ha poi detto che accetta le opinioni degli opinionisti e della conduttrice ma non quelle di una dama.

Cosa ha scritto Barbara De Santi a Marco? Nello studio di Uomini e Donne scoppia lo scontro con Cinzia Paolini

Cinzia ha manifestato non poco fastidio in studio nei confronti della dama, lei ha così replicato: “Io gliel’ho pure lasciato, lui usciva con me, le stesse promesse le faceva pure a me. Sono io che l’ho respinto e l’ho passato a lei“.

A quel punto è intervenuto Marco per chiarire di non aver fatto nessuna promessa a Barbara De Santi, ha solo detto che come donna gli piace a lei però non è scattato nulla e non sono più usciti. La dama ha tagliato corto dicendo che il cavaliere ha già dimenticato cosa le diceva. Nello studio di Uomini e Donne è poi venuto fuori cosa c’era scritto nel messaggio, la dama gli ha detto di essersi offesa perché l’aveva zittita in modo scortese nella precedente puntata. Lo ha anche messo in guardia da Cinzia Paolini.