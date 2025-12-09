Uomini e Donne, Gemma pensa ancora a Mario, in studio la attaccano: “Che zerbino”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani nella puntata di oggi di Uomini e Donne ha messo fine alla sua frequentazione con Gianni dicendo che non è scattata la scintilla dopo che sono usciti insieme.

La dama ha chiaramente detto che per lei è un periodo particolare e non voleva prendere in giro il cavaliere. In studio Gianni Sperti ha detto che allora non dovrebbe scendere nessuno per lei al momento visto che non è pronta. Lui pensa che non è ancora riuscita a dimenticare Mario, lei ha negato però non è stata creduta.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha ancora dimenticato Mario: pioggia di critiche per la dama

L’opinionista del dating show ha continuato ad insinuare che la dama non è ancora riuscita a lasciarsi alle spalle la breve conoscenza con Mario dopo il suo rifiuto nonostante lui non l’abbia mai voluta. Sperti crede che sia assurdo alla sua età stare dietro ad un uomo che l’ha trattata male, ha poi aggiunto che a lei piace ancora anche se l’ha fatta soffrire.

Nello studio di Uomini e Donne il cavaliere ha detto che non sta evitando Gemma Galgani però non vuole illuderla come è già successo. Lei ha ribadito che accetta la sua decisione però non ha nascosto il fatto che non direbbe di no se lui dovesse chiederle di riprovare a frequentarsi. Immediato è stato l’intervento di Tina Cipollari, che non ha perso occasione per attaccare la dama dandole dello zerbino.