Incendio al mercatino rionale della Croce a Manfredonia

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INCENDIO AL MERCATINO RIONALE CROCE DI MANFREDONIA: INTERVENTO LAMPO DEI VIGILI DEL FUOCO. CIVILIS: “ATTO INCIVILE, SERVE RISPETTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE PERSONE”

Manfredonia, 14 maggio 2026 – Pomeriggio di paura oggi al mercatino rionale della Croce di Manfredonia, dove un banco in legno adibito alla vendita di prodotti e alcune cassette di plastica sono stati avvolti dalle fiamme.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione tempestiva degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS, presenti sul posto per il servizio di controllo e tutela del territorio. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine e alla folla presente.

Fortunatamente si registrano solo momenti di panico e danni materiali limitati. Nessuna persona è rimasta ferita.

“Dalle prime evidenze si tratta di un gesto doloso, probabilmente opera di giovani incoscienti e incivili”, dichiara il Comandante Giuseppe Marasco, Comandante del Corpo Volontari Nazionale CIVILIS. “Bruciare un banco di lavoro significa colpire una persona che si guadagna da vivere onestamente. Significa calpestare il rispetto per lo spazio pubblico, per chi lavora, per chi ogni giorno contribuisce alla vita della nostra città”.

UN APPELLO ALLA CIVILTA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE

Il mercatino rionale è un luogo di incontro, di economia reale, di socialità. È il cuore pulsante di un quartiere e di una comunità. Distruggerlo, anche solo per gioco o per sfida, è un atto che offende tutti: i commercianti, le famiglie, i cittadini onesti.

“La civiltà di una città si misura dal rispetto che ha per i suoi spazi comuni e per il lavoro altrui”, prosegue Marasco. “Chiediamo alle famiglie, alle scuole, alle associazioni di fare la loro parte nell’educazione al rispetto delle regole e degli altri. E chiediamo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli in queste aree, soprattutto nelle ore pomeridiane”.

CIVILIS esprime gratitudine ai Vigili del Fuoco per la professionalità e la rapidità dell’intervento, che ha evitato conseguenze più gravi. Continueremo a vigilare e a collaborare con le istituzioni per garantire sicurezza, legalità e decoro urbano.

Chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto è invitato a contattare le autorità competenti. Il silenzio e l’indifferenza rendono complici chi non rispetta le regole del vivere civile.