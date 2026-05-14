Alessandra Mussolini pronta a un altro reality (RUMORS)

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Alessandra Mussolini non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il mondo della televisione dopo il Grande Fratello Vip 2026. Anzi, secondo le indiscrezioni emerse proprio oggi, 14 maggio, l’ex europarlamentare sarebbe già pronta a rimettersi in gioco in un nuovo reality show. La concorrente è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione condotta da Ilary Blasi, tra litigi infuocati, strategie e momenti diventati virali sui social.

Il pubblico continua a parlare di lei a pochi giorni dalla finale e Mediaset sembrerebbe intenzionata a puntare ancora sul suo personaggio. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe emerso un clamoroso retroscena sul suo futuro televisivo. E il nome di Alessandra Mussolini è tornato immediatamente tra i più cercati sul web.

Alessandra Mussolini: indiscrezione sul futuro televisivo

A lanciare l’indiscrezione è stato oggi il portale LaNostraTv, che ha riportato alcune voci circolate negli ambienti televisivi nelle ultime ore. Secondo quanto pubblicato nelle ultime ore, Alessandra Mussolini sarebbe tra i nomi valutati per un nuovo “adventure game”, cioè un reality d’avventura che potrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva.

L’indiscrezione sarebbe stata rilanciata anche dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il nome della Mussolini starebbe circolando con forza dopo il successo ottenuto al GF Vip. Secondo i rumor, la sua partecipazione avrebbe convinto Mediaset a puntare ancora su di lei grazie alla forte esposizione mediatica conquistata nelle ultime settimane.

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è stata una delle concorrenti più divisive ma anche più seguite. Le continue tensioni con Antonella Elia e Adriana Volpe hanno spesso monopolizzato la diretta e acceso il dibattito sui social. Un percorso che le ha permesso di conquistare anche la finale del reality.

Ma non sarebbe tutto. Sempre secondo le indiscrezioni pubblicate oggi, Alessandra Mussolini potrebbe anche ottenere nuovi spazi come opinionista televisiva in programmi Mediaset dedicati all’attualità e al gossip. Un’ipotesi che starebbe prendendo quota proprio per la sua capacità di creare dinamiche e attirare l’attenzione del pubblico.

Si parla anche del cachet stellare percepito dalla concorrente per partecipare al GF Vip 2026. Pare che Mediaset abbia investito oltre 500 mila euro per averla nel cast, una cifra che confermerebbe quanto il suo personaggio fosse considerato centrale per questa edizione.

Adesso i fan aspettano soltanto l’annuncio ufficiale. Ma una cosa appare già chiara: Alessandra Mussolini potrebbe essere una delle protagoniste assolute della prossima stagione televisiva.