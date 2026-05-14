Marco Troiani, chi è il cavaliere di Uomini e Donne

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Tra i protagonisti più discussi del finale di stagione di Uomini e Donne c’è senza dubbio Marco Troiani, il cavaliere del Trono Over che nelle ultime settimane ha catalizzato l’attenzione del pubblico per la tormentata frequentazione con Cinzia Paolini. Tra dichiarazioni d’amore, segnalazioni arrivate in studio e momenti ad alta tensione, il nome di Marco è rapidamente diventato uno dei più cliccati dai fan del dating show di Maria De Filippi.

Scopriamo di più su Marco Troiani

Ma chi è davvero Marco Troiani? Il cavaliere sarebbe originario di Milano e avrebbe superato i 50 anni, anche se la sua età precisa non è mai stata confermata pubblicamente. Nel programma ha raccontato di essere single da circa dieci anni e di aver deciso di partecipare a Uomini e Donne per rimettersi in gioco sentimentalmente dopo un lungo periodo vissuto lontano dalle relazioni serie.

Per quanto riguarda la vita privata, Marco è padre di due figli e ha sempre mantenuto un certo riserbo sul suo passato. Proprio questo alone di mistero ha incuriosito il pubblico del programma, soprattutto dopo alcune segnalazioni emerse durante le registrazioni. Secondo quanto trapelato nelle ultime puntate, infatti, alcune donne avrebbero contattato la redazione sostenendo di aver avuto rapporti con lui mentre stava conoscendo Cinzia Paolini. Una situazione che avrebbe mandato in crisi la dama, creando uno dei momenti più infuocati del finale di stagione.

Sul lavoro, Marco Troiani ha spiegato di essere attualmente in pensione dopo aver viaggiato molto per motivi professionali. Non ha però mai specificato quale fosse il suo impiego precedente, dettaglio che continua ad alimentare la curiosità dei telespettatori.

Anche sui social mantiene un profilo piuttosto basso. Il suo account Instagram, @troiani243, conta ancora pochi follower e pochissime pubblicazioni. L’ultima foto condivisa risalirebbe addirittura alla fine del 2025, particolare che contrasta con la popolarità conquistata nelle ultime settimane grazie al programma di Canale 5.

Intanto il pubblico continua a dividersi: c’è chi crede alla sincerità dei sentimenti di Marco e chi invece pensa che il cavaliere abbia nascosto più di qualche dettaglio della sua vita fuori dagli studi Mediaset. E proprio questi retroscena stanno facendo impennare l’interesse attorno al suo nome.

Fonte: Facebook

FONTI:

Anticipazioni TV

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