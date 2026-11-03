Un Posto al Sole, spoiler 3 novembre 2026: nuove tensioni al Vulcano, Diego apre gli occhi su Lorenza

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 3 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che convinta che sia stata Greta ad uccidere Stefano Mori, la Cimmino l’ha interrogata con la speranza di farla ‘crollare’, lei però continua a ripetere di essere innocente. Le indagini della Polizia riusciranno a far emergere la verità in merito all’omicidio del noto imprenditore?

Spoiler Un posto al sole 3 novembre 2026: Roberto Ferri vicino a Greta, Alberto chiede aiuto a Guido e Mariella

Da quando è tornato dalla Sicilia Renato non è affatto sereno per via della decisione che è stato costretto a prendere e che inevitabilmente avrà delle ripercussioni su Michele e Silvia. Per aiutare economicamente Angela, Poggi dovrà vendere la casa in cui vivono Saviani e sua moglie, lui spera che saranno proprio loro ad acquistarla ma teme che non potranno permetterselo.

Tra lo staff del Caffè Vulcano nasceranno nuove tensioni a causa del grave incidente avvenuto durante i festeggiamenti de lo Dìa de los muertos, però Diego si renderà finalmente conto di essersi sbagliato su Lorenza. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Greta capirà che la sua situazione è più complicata del previsto, ma potrà contare sul sostegno di Ferri e Marina sarà costretta a restare in silenzio di fronte alla loro vicinanza. Nel frattempo Alberto, per risolvere un problema, chiederà aiuto a Mariella e Guido.