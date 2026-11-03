Eventi Manfredonia
4 novembre, ingresso gratuito al Museo Nazionale e Castello di Manfredonia
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4 novembre, ingresso gratuito al Museo Nazionale e Castello di Manfredonia
Per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, domani il Museo Nazionale e Castello di Manfredonia apre le sue porte al pubblico con un ingresso gratuito!
Vieni a scoprire le meraviglie del nostro territorio e la maestosità del castello.
dalle 9:30 alle 14:00 (Ultimo ingresso ore 12:45)
ingresso gratuito