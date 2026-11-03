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Manfredonia, Galli: “Il sindaco si scaglia contro la dirigenza, ecco la sua debolezza”

Dalle gravi affermazioni pronunciate oggi dal sindaco in consiglio comunale si ricava tutta la debolezza dell’amministrazione comunale. Mentre esaltano i dirigenti, premiandoli puntualmente, si lamentano poi del fatto che gli uffici non svolgerebbero i propri compiti e giungerebbero addirittura a disattendere le direttive prioritarie formulate dagli organi di governo.

Nel caso di specie, si tratta della mancata elaborazione del Piano strategico per la cultura e il turismo, fondamentale per lo sviluppo economico della Città. Siamo dinanzi alla totale incapacità politico-amministrativa della Giunta e della maggioranza, oramai in balia degli eventi.

Noi, invece, abbiamo proposto sette interrogazioni:

Approvvigionamento idrico: intere aree del nostro territorio sono ancora prive di acqua corrente; Infopoint turistico: nel corso dell’estate, di fatto, delegato ad un’associazione privata e non più operativo da settembre in piazzetta; Piano urbanistico generale: previsto nel programma letterale delle sinistre, ma accantonato per una scelta politica; Tribunale a Manfredonia: richiesta di una deliberazione del consiglio comunale per domandare l’istituzione del Tribunale a Manfredonia o di una sezione staccata di quello di Foggia; Trasparenza del Carnevale: scarsa trasparenza emersa per quanto attiene le modalità gestionali dell’edizione 2026 del carnevale; Polizia locale: il corpo di polizia locale versa in condizioni di estremo disagio con ventidue operatori in servizio, invece dei settantatré previsti secondo i parametri regionali; Oneri finanziari: l’amministrazione – e quindi i cittadini – continua a sopportare oneri finanziari per giudizi provocati da valutazioni errate.

Ugo Galli – Consigliere Comunale