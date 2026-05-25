Uomini e Donne, Gemma Galgani provoca Cinzia: è scontro con la dama e Mario Lenti

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C’è stato l’ennesimo scontro oggi a Uomini e Donne tra Cinzia Paolini e Marco, nemmeno Gemma Galgani però è passata inosservata, come al solito infatti non ha risparmiato i suoi commenti che hanno dato via ad alcuni battibecchi.

Dopo che la Paolini e Marco si sono definitivamente detti addio la Galgani ha chiaramente provocato Cinzia decidendo di ballare con il cavaliere. Non appena è finita la musica Gianni ha chiesto alla dama come mai non avesse ballato con Mario Lenti e lei non ha affatto gradito l’ennesima intromissione di Gemma. Visibilmente infastidita le ha chiesto perché deve sempre intervenire, poi la accusata di comportarsi come un’amante che è stata lasciata e le ha detto che è sempre in mezzo.

Gemma Galgani discute con Cinzia Paolini e Mario Lenti a Uomini e Donne: è caos in studio

La dama torinese non è certo rimasta in silenzio, ha infatti continuato a scagliarsi contro Cinzia Paolini, ha anche fatto notare che Mario Lenti durante il ballo distribuiva i biscotti. Lui però le ha detto che invece di guardarlo si sarebbe dovuta concentrare sul ballo che ha fatto con Marco.

Gemma Galgani ha replicato dicendo che le sembra normale guardare quello che va con tutte le pagliacciate che fa a Uomini e Donne. La dama ha poi rivelato il motivo delle sue lacrime quando il cavaliere è tornato in trasmissione: “In realtà mi facevo tenerezza perché mi sono ritrovata in tutto quello che è stato. Per un attimo ho rivisto i miei errori, mi sono fatta tenerezza”.