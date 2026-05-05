Un Posto al Sole, spoiler 5 maggio 2026: Gianluca scopre la verità? Angelo all’insaputa di Sabbiese…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 5 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Stella ha provato ancora una volta a sedurre Eduardo ma si sentirà umiliata dall’ennesimo rifiuto. In preda alla rabbia vorrà farla pagare a Sabbiese, ha quindi deciso di schierarsi con il fratello e lo zio.

Spoiler Un posto al sole 5 maggio 2026: Anna e Alberto sempre più innamorati, Angelo porta avanti il piano

Gianluca ha scoperto che il padre gli ha mentito, intanto la storia d’amore tra Alberto e Anna sarà sempre più importante. Palladini continuerà a sentirsi in colpa nei confronti del figlio ma non riuscirà a fare a meno della ragazza.

Un inaspettato incontro potrebbe far emergere la verità, nel frattempo Angelo all’insaputa di Sabbiese proverà a portare avanti il piano organizzato con il resto della banda per il colpo a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri parlerà con Michele della strategia da mettere in atto alla radio, Cristina invece proverà a farsi perdonare da Leo.