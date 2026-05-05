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“Firme prive di effetti: il procedimento per la Moschea Pubblica è integralmente regolato dalla legge”

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia comunica che il procedimento amministrativo relativo al progetto del futuro luogo di culto è in corso secondo le disposizioni normative vigenti e non prevede alcuna forma di intervento esterno che possa modificarne l’iter. Le iniziative di raccolta firme attualmente promosse non producono effetti sul procedimento, non essendo previste dall’ordinamento come strumenti idonei a incidere su procedimenti soggetti a competenze pubbliche definite dalla legge.

Le raccolte firme, pur rientrando tra le manifestazioni consentite dell’opinione individuale o collettiva, non assumono alcuna rilevanza nei procedimenti amministrativi relativi alla Moschea Pubblica, disciplinati da norme statali, regolamenti tecnici e criteri obbligatori stabiliti dagli enti competenti. Le decisioni sono assunte esclusivamente dalle autorità istituzionali preposte, sulla base di parametri normativi vincolanti e non modificabili da iniziative popolari prive di valore giuridico. Nessuna sottoscrizione può alterare l’iter previsto né incidere sulle prerogative attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Il Comitato attesta che il progetto della Moschea Pubblica è stato predisposto in conformità alle disposizioni legislative applicabili, con documentazione completa, verificabile e conforme ai requisiti richiesti dagli uffici competenti. Le fasi procedurali proseguiranno in coordinamento con il Comune, con la Prefettura e con gli organismi istituzionali coinvolti, secondo criteri di legalità, tracciabilità e rigorosa aderenza alle norme che regolano la materia, senza possibilità di interferenze esterne.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia conferma la disponibilità a fornire esclusivamente informazioni ufficiali, chiarimenti documentati e materiali verificabili a cittadini, associazioni e realtà del territorio, al fine di evitare interpretazioni non conformi al quadro normativo vigente. Iniziative prive di effetti amministrativi non determinano alcuna modifica del procedimento e non producono alcun risultato utile, né attuale né futuro, rispetto alle decisioni che competono unicamente alle istituzioni.